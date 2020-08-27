情侶間吵架是在所難免的，能引爆的點百百種，但怎樣吵而不傷感情，是一門學問，為什麼有些情侶能愈吵感情愈好？吵架、事後和好，又是一門藝術，弄不好可能就此分手，搞得彼此不愉快，也在心裡留下疙瘩。有一名女網友表示，她在與男友吵架後，卻突然收到好幾筆入帳通知，一看讓她憤怒感全消。

原PO在《爆廢公社二館》貼文表示，剛好就在七夕情人節當天（25日），正在和男友吵架，氣氛正僵的時候，手機卻突然跳出好幾筆入帳通知，她一查看，瞬間忘了剛剛在與男友爭執的事，只見一連增加了10筆現金轉入至她的戶頭，轉帳給她的正是她的男友，每一筆金額都「浪漫」的顯示「520（我愛你）元」。

原PO察看手機，發現多了10筆入帳通知。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

她看完表示自己「瞬間變回溫柔可愛又講理的女友」，並跟廣大的男性網友喊話，「教大家如何把虎變貓」。隨後她又說，「自己和男友在一起兩年，這是頭一次收到比較肉麻的禮物，有點受寵若驚，又剛好是情人節上來放閃一下，不管多少價值的禮物都不重要，重要的是心意」。

原PO表示自己與男友交往才兩年，這次收到這種禮物，她感到相當肉麻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

而此文一出，許多網友都Tag自己的男友，要對方多學學，不少人也建議原PO「跟他說520可不可以不要分開」、「浪費手續費，叫他轉1314520」、「用錢講道理誠意十足已羨慕」、「這沒有天天吵架實在不行」、「從今天開始每天吵架直到匯款為止」、「52我還負擔得起」、「520還要分十次匯？我直接一次520520了，可惜我沒女朋友」。原PO在內文中也PS提醒，希望大家發揮幽默感，並hastag騎人節快樂，並說自己經濟獨立也是很重要。

(中時新聞網)