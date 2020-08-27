今年第9號颱風「梅莎」即將誕生，氣象專家表示，菲律賓東方海面的熱帶擾動94W預估最快在明天增強為颱風，颱風生成的位置可能距離台灣較近，就在台灣東部海面附近，最快下周一(31日)會影響東部海面，且擾動所在的環境條件不錯，未來發展成颱風後強度將更勝「巴威」。

天氣災害預報士賈新興在臉書指出，資料顯示第9號颱風「梅莎」初步估計在明天左右生成。

彭啟明在臉書指出，預期低壓在這一兩天逐步成長為熱帶性低氣壓，周末生成為颱風，最快下周一會接近台灣東部海面，很類似過去從東方海面通過往北前進的颱風，且由於生成位置可能距離台灣較近，最快影響東部海面也是下周一，距離台灣有多近仍有很高不確定性，對東部影響程度有多少，較明確的路徑預測要等颱風生成後才知道，但至少預期下周一東部的風浪會較目前西南風的環境下增大不少。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新美國(GEFS)系集及歐洲(ECMWF)模式顯示，明天(28日)菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，未來經過海溫高、風切小的環境，時間很長，故模擬強度更甚「巴威」，模擬路徑大致經琉球至宮古島一帶、東海、再轉向東北往韓國方向，由於颱風尚未形成，模式模擬有較大的「不確定性」，是否會調整得更接近台灣將是持續觀察的重點。

最新美國系集模式(GEFS)21次模擬路徑，未來「梅莎」颱風後大致是經琉球至宮古島一帶、東海、再轉向東北往韓國方向。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」/擷自tropical tidbits)

(中時新聞網)