新光金(2888)董事會通過半年報，上半年度合併稅後淨利達107.2億元，每股盈餘為0.87元，合併綜合淨利總額達443.7億元，總資產規模逾3.8兆元，合併股東權益為1,864.7億元，較去年底增加28.9%，每股淨值達15.2元。子公司新壽上半年合併稅後淨利71.5億元，股東權益達1,095.1億元，較去年底增加393.1億元。新光銀行合併稅後淨利24.9億元，股東權益穩定提升至624.2億元。元富證券合併稅後淨利約9.0億元，較去年同期成長17.9％。

新壽今年上半年初年度保費收入為643.8億元，同期成長率達16.5％，其中外幣保單為策略商品，占初年度保費比重約67.4％，較去年同期成長35.5％，總保費收入達1,597.6億元，較去年同期成長9.7％，負債成本較去年底降低4 bps至4.04％。投資方面，避險前經常性收益率達3.74％，較去年同期大幅提升17 bps，整體投資報酬率達4.1％，外匯避險策略控制得宜，避險成本僅139 bps，外匯價格變動準備餘額則累積至97億元以上。

新光銀行截至第2季底，合併稅後淨利24.9億元，股東權益穩定提升至624.2億元，放款餘額為5,820.2億元，年初至今成長2.6％。資產品質持續維持穩定水準，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.21％及600.29％，皆優於業界平均。

元富證券今年度在自營及債券部位操作得宜下，上半年合併稅後淨利約9億元，稅後淨利於券商中排名第五，今年獲利全部反應於金控，成為新光金獲利的第三引擎。

新壽最新規劃的出租式樂齡宅「新板傑仕堡」即將於第3季開幕，基地緊鄰板橋中山國中，距離捷運板南線新埔站及三鐵共構板橋站約700至800公尺，走路僅約5至10分鐘，周邊交通相當便利。更規劃三大區塊，包括醫療診所大樓、新型態出租住宅及旅館大樓，並設有佔地1500坪、配備先進健身器材的健身中心以及游泳池，具備完善的健康管理服務，可滿足食衣住行育樂醫等七大生活需求，打造全齡化生活圈。若有親友探視還可就近入住鄰棟的旅館，符合高臨化社會來臨，國人對於退休後高生活品質的需求，可望為國內第一棟樂齡宅創下完美、成功的典範。

(時報資訊)