南台灣部分地區受西南風增強影響出現豪雨，行政院長蘇貞昌26日下午視察經濟部水災緊急應變小組，關心地方情形。因應極端型氣候及可能帶來的急降雨，蘇貞昌指示相關同仁就各種狀況提早預判及因應，並與地方保持密切溝通，盼讓傷害減到最低。

蘇貞昌表示，為防範急降雨及災損，以及預防未來可能的急降雨，目前經濟部應變小組二級開設，感謝經濟部長王美花迅速判斷，也慰勉相關同仁辛勞。他指出，同仁有責任在身，應密切注意、充分掌握第一時間的相關資訊，各式準備、物料、配備等亦應到位。

蘇貞昌指出，天氣隨時有各種變化，經濟部水利署平日所做的滯洪池等相關建設，在第一時間發揮功能。平日因應急降雨及急速天候變化的各種因應措施，應列為參考經驗、並作為研判及復建資料，以減少人民損失，讓傷害減到最低。

蘇貞昌與台南市副市長許育典、屏東縣水利處長江國豐視訊連線，關心當地降雨及積淹水情形，隨後也致電正在外視察道路積淹水災情的高雄市長陳其邁，指示應儘速排除市區道路積淹水情形，注意交通安全維護管理，並應注意北高雄農損狀況。

(時報資訊)