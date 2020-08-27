小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（27日）財經重點。

【1】「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天

美國商務部8月17日宣布升級對華為管制，只要採用美國技術及軟體的晶片若要出貨給華為，都要向美國申請許可。此舉引發美國半導體產業協會（SIA）及國際半導體產業協會（SEMI）的高度關注，認為升級管制將帶來嚴重負面影響，SEMI甚至要求美國官方應再給予120天寬限期。

【2】一夫當關護大盤 台積擺尾秀 台股驚驚漲

生技股、低基期傳產股、台積電概念股等三大族群，26日輪動上演接力秀，撐住人氣，尤其台積電擺尾大漲7.5元收442元，市值11.46兆元，雙雙刷新歷史收盤新高，並助攻台股收盤站上12,800點。投資專家指出，台股多頭趨勢不變，惟美中不足的是成交僅1,801億元，若要再度挑戰萬三，有待擴量上攻。

【3】晶片電阻 爆交貨期延長一倍

隨著手機、車市邁向復甦，在中國大陸代理商強力回補庫存下，晶片電阻爆交期延長一倍，從4～6周延長至8～10周，且以無人擴產的0603以上大尺寸晶片電阻、排阻尤甚，並往下蔓延至0402、0201等手機常用料，由於十一長假即將到來，長假前的備貨潮恐迫使EMS廠在下月回補庫存。

【4】RCEP年底簽署 料不利台廠

全球最大貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）將在2020年內簽署，工總秘書長蔡練生26日表示，東協地區占台灣貿易額約6成，RCEP一旦簽署，台灣又無法加入，勢必造成重大衝擊並加速企業外移，以躲避關稅。

【5】14檔外資買超股 強勢

外資8月來至26日轉為賣超逾300億元，然近二日轉為買超52餘億元，據統計，近二日外資買超台積電（2330）8億元及圓展（3669）、為升（2231）等合計14檔個股，買超都在1億元以上，且26日股價全數上漲1％以上，扮演盤面強勢指標。

(中時新聞網)