Hebe田馥甄離開華研音樂後，自立門戶推出新作品《無人知曉》，九月底更將在台北小巨蛋連四天舉辦《一一》演唱會，如今傳出陸綜跨海向她提出邀約，條件更是「只要田馥甄點頭任開」，不過她似乎毫不心動始終未點頭。

根據《鏡週刊》報導，東方衛視節目《中國夢之聲．我們的歌》第二季，相中Hebe的高知名度，希望邀約她當固定嘉賓，即便第一次未獲回應仍未死心，第二次則是大展誠意開出無上限條件「只要田馥甄點頭，條件任開」，而首先祭出的兩大條件分別是：出入有私人飛機接送、一集價碼新台幣850萬，一季總收入1.02億，不過如此優渥條件仍未獲得Hebe點頭答應。

日前Hebe上國師唐綺陽的直播節目，當時預言她9月後會忙到分身乏術，甚至同時間有4種事情要做，如今大陸節目、商演頻頻上門邀約，看來唐綺陽預測相當神準，而當時Hebe則強調：「我會做好自己本分，知道自己要做的是什麼、然後對得起自己」，不過對於《中國夢之聲．我們的歌》跨海提出邀約，田馥甄所屬工作室則回應：「沒有聽說」。

而在小巨蛋巡演開跑前，9月11日是S.H.E成軍19周年紀念日，也讓粉絲好奇是否有合體計畫？對此她日前受訪時表示：「可能還要計畫一下，永遠都有合體的機會」。

(中時新聞網)