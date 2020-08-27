大陸中央機關報《人民日報》海外版27日刊發署名「王平」評論文章〈視陸資為『洪水猛獸』，民進黨其心可誅〉指出，繼禁止愛奇藝、騰訊等影音平台在台落地之後，民進黨當局又對「淘寶台灣」開罰，勒令其從台灣撤資。為迎合西方反陸勢力，藉「反中」撈取政治資本，民進黨當局近期變本加厲地阻撓陸資赴台投資、禁止兩岸業者合作，破壞的是兩岸關係，傷害的是台灣民眾福祉和台灣經濟利益。

評論稱，為避免因陸資身分而被歧視刁難，「淘寶台灣」由阿里巴巴以品牌授權方式授權英商克雷達經營，在克雷達的股權結構中，陸資占比不超過30％。台灣原有規定，陸資占比不超過三成的不算陸資公司。但民進黨當局為此專門修改了相關規定，稱不管資本比例如何，只要投審會認定「陸資具實質控制力」的就是陸資公司，強行將「淘寶台灣」拉進「違規」黑名單。

文章質疑，陸資何辜？為什麼是陸資就得封殺？唯一的原因，是民進黨視大陸為敵，給陸資貼上「危險」標籤，將其妖魔化為「擠垮島內產業」「洗腦民眾」乃至「侵吞台灣」的洪水猛獸。這種毫無邏輯的危言聳聽根本不值一駁，當年民進黨污蔑ECFA（《海峽兩岸經濟合作框架協定》）會讓「台灣300萬人失業」，現在卻承認ECFA對台灣有利，厚著臉皮求大陸不要終止協議，就是最好的反證。

評論指出，由於民進黨的阻撓，近10年來投資台灣的陸資只有約22億美元。相較之下，大陸開放台商投資30年來，台資投資大陸超過3000億美元。台灣業界抱怨說，「我們的錢可以去（大陸），卻不讓人家（大陸）的錢來，不是很笨嗎？」

文章認為，兩岸經濟交流合作是台灣經濟的生命線，給廣大台灣同胞帶來了實實在在的利益。今年1至7月，兩岸貿易額1349.4億美元，同比增長8.7％，台灣所獲順差超過700億美元。大陸企業在台聘用員工近2萬5000人，每年納稅超過12億元新台幣。

評論稱，淘寶在台灣的業務，不僅方便千萬台灣老百姓，更給台灣的中小電商提供了進貨管道和良性競爭，繁榮台灣電商業，提升服務業水準。台灣媒體指出，阿里巴巴如果在台設公司，用台灣的員工，採購台灣的商品，或提供平台給台灣廠商賣商品到大陸，這是幫忙提振台灣經濟，一味地怕陸資，丟掉台灣的機會，最終是害了台灣。

文章強調，道理很明白，但對民進黨說不通，因為出發點不同。陸資對台灣越有利，大陸產品在台越受歡迎，就對靠「反中」吃飯的民進黨越不利。對民進黨來說，圍追堵截陸資、封殺大陸產品、禁絕兩岸交流，不讓台灣百姓從中獲益，才方便自己製造「反中仇中」氛圍，遂行「聯美抗中」和台獨圖謀。

(中時 )