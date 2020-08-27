2020全球最新軍力排行出爐！美國、俄羅斯和中國占據前3甲。美俄中之外，排名前十的國家包括印度、日本、南韓、法國、英國、埃及和巴西。台灣則排名第26，但讓網友感到不解的是，台灣軍力排行竟然還輸第22名的越南和第23名的泰國，有網友就回應，泰國的軍隊都是上過戰場，有實戰經驗，且泰國還有航母。

美國知名軍事網站《全球火力》（Global Firepower）日前公布世界最新軍力排行榜。該網站評比全球軍力排名，評比是考慮一國或是地區的人口多寡、地理位置、自然資源、工業狀況、財政狀況、運輸基礎設施、開採石油等50個不同指標做為標準，擁核與否不在考慮之列。

評比結果，前三名不意外還是美中俄三霸。不過，前3名後的名次變動相當大，尤其印度在今年成為大黑馬，名次躍升到第4名，僅在大陸之後。陸媒綜合報導，印度名次上升之因，「依靠的數量和規模上的優勢」。

至於台灣則在評比中排名第26名。對此結果，批踢踢網友大感意外，發文指出「結果發現台灣軍力竟然輸給泰國？是不是外國人把名字搞顛倒還是怎樣？照理說台灣的軍力不可能輸給泰國、越南這些國家，感覺應該是外國人把Thailand跟Taiwan搞混了」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

底下網友直言，「你知道泰國海軍有航母嗎？而且陸軍也不是吃素的」、「泰國南方有伊斯蘭分離主義，每年都有軍人陣亡。人家是來真的」、「泰國有緬甸，柬埔寨威脅，內部還有伊斯蘭組織，實戰經驗」、「泰國兵是真的會上戰場的」、「泰國軍隊會實戰啊，台灣大部分時間都在割草和掃地吧」、「東南亞都實戰過的」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

泰國現役航空母艦查克里號（HTMS Chakri Naruebet）素有泰國海軍鎮山之寶之稱、由西班牙的巴贊造船廠製造，是阿斯圖里亞斯親王號航空母艦（Príncipe de Asturias）之同級航艦，也是世界上最小的航空母艦之一的查克里·納呂貝特號，於1994年動工、1997年正式投入服役。

而越南過去10連來不斷致力於提升軍事現代化，開始向大國採購新型武器。2016年美國宣佈停止自越戰結束以來對越南實施的軍火禁運，還引發了大陸的強烈抗議。

(中時新聞網)