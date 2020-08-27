香蕉營養價值高，但不少民眾對其存有小迷思。因此，食品技師張邦妮整理出常見的「四大迷思」並一一破解，其實香蕉可以空腹食用，且選對顏色有預防便祕的效果，但因為熱量較高，因此不是最棒的減肥方法，不過營養價值高，如果搭配蛋白質和油脂一起吃，是早餐的好選擇。

張邦妮指出，香蕉中的膳食纖維可增添飽足感，但它也屬於高熱量的水果，每100公克有90大卡的熱量，因此香蕉絕不是減肥藥，若真想用香蕉減肥，應要把香蕉列入每日總熱量攝取中，若是習慣吃完正餐，再來根香蕉，這樣是達不到減肥效果的。

張邦妮也說，香蕉含有不可溶性纖維，可吸收水分軟化大便，進而達到「預防便祕」的效果，但挑選香蕉時，要選成熟、顏色鮮黃有斑點的，因為沒熟的青香蕉含有「鞣酸」，此物質會抑制腸胃液分泌和胃腸蠕動，反而加重便秘的狀況。

張邦妮表示，香蕉富含維生素與礦物質，其中又以「鉀」和「鎂」最多，而鉀可降血壓、防肌肉痙攣，更是參與是能量代謝的必要物質；鎂則有消除疲勞、改善失眠並降低身體發炎的功效，是早餐的好選擇，但最好不要單吃，可搭配糖豆漿、雞蛋、燕麥等含蛋白質、油脂的食物一起吃。

張邦妮解釋，香蕉的糖分比一般水果高，屬「高升糖指數」的水果，吃了血糖會快速上升，但短時間又會下降，因此不到午餐時間恐就肚子餓，最後午餐吃太多，就容易變胖。

張邦妮也提到，傳空腹吃香蕉，恐造成血液中鎂鈣比例失衡，導致新血管收縮、心臟不適，但其實人體在正常的運作下，會自行調節血液中的鈣、鎂的濃度，若不是透過藥物刻意大量補充的化，其實不用太擔心。若仍不放心，則建議可在「餐與餐中間」吃，也是不錯的方式。

「作者簡介：食品技師張邦妮，安心食代食安知識網創辦人。曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者！」

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(中時新聞網)