恆述法師貼個人大頭照。（圖／翻攝自恆述法師～Jenny-費臉書）

恆述法師感慨當年帶弟弟出道。（圖／翻攝自恆述法師～Jenny-費臉書）

70歲恆述法師（藝名費貞綾）年初爆出因幫人擔保欠高利貸3千萬，其弟弟綜藝大哥張菲、資深歌手費玉清都挑明切割，不再幫忙。恆述法師發文後消失近半年，昨(26日)她久違在臉書PO照，貼出她和費玉清過去照片，寫下：「18歲，我剛帶他出道的小哥」，接著又分享自己大頭照說：「我是江西龍虎山。受旨的高功道士，法號～張大慧」。

恆述法師引退多年，今年初寫下千字文，自曝10年前有位信徒江女贊助她360萬，後來江女公公去世，為繼承價值30億的土地須繳2億稅金，江女向恆述法師求救，她不疑有他，陪著江女到處借貸甚至簽名背書，沒想到支票跳票，恆述法師自己反倒成欠債人，江女更是人間蒸發。

恆述法師更嘆平時因信仰不同，和親人很少往來，也因宗教理念姊弟間經濟、生活都獨立，「自認為是一個最可憐的出家人，因為我背著他們兩兄弟的盛名，我是化不到緣的，蓋不了弘法道場來利益眾生，所以我只有自食其力來盡我出家人的天職。」張菲、費玉清也發聲明表示，過去已為恆述法師燒不少錢還債，總以為對方不會再犯，但同樣問題不斷浮現，才讓兩人決心不再出手還錢，把問題丟回給恆述法師自己想辦法。

對於天價債務，恆述法師說自己會努力賣鑽石還錢，希望債主給她空間，昨她突然有感而發貼出與費玉清合影，回憶自己當年一手帶弟弟出道，後來又貼出自己照片，自曝法號「張大慧」，令人好奇她的還債現況，或是有意復出工作賺錢。

(中時新聞網)