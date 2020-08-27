新華社27日報導，當地時間26日，荷蘭首相呂特在海牙會見正式訪問荷蘭的大陸國務委員兼外長王毅。王毅呼籲兩國做維護自由貿易的表率、堅持相互開放的表率、宣導公平競爭的表率。呂特指出，歐中美三方應加強溝通協調，而非彼此漸行漸遠。

據報導，王毅向呂特轉達中國領導人的親切問候，同日還與荷蘭外交大臣布洛克會談。

王毅表示，中荷兩國始終相互尊重、相互理解、相互開放、相互信任，兩國關係是成熟的，經得起風浪考驗。中方願同荷方在疫情防控常態化情況下有序恢復人員交往，加快推進互利合作，為推動世界經濟復甦作出積極貢獻。

王毅指出，荷蘭以開放立國，中荷應攜手應對單邊主義對世界的衝擊和挑戰，恪守並踐行多邊主義，做維護自由貿易的表率、堅持相互開放的表率、宣導公平競爭的表率，推動構建人類命運共同體。中方樂見荷蘭在歐盟和世界中發揮更重要的作用。

報導表示，呂特熱烈歡迎王毅訪荷，請王毅轉達對大陸國家主席習近平、總理李克強的誠摯問候和良好祝願。呂特表示，荷中關係近年來得到快速發展，荷方始終重視對陸關係，希進一步拓展對陸合作，尤其是共同維護多邊主義。荷方高度讚賞中方在應對疫情方面取得的成就，希同中方開展更多抗疫合作。

呂特強調，荷方願同中方就廣泛議題進行朋友之間的坦誠對話，以增進相互理解和友誼。歐中美三方應加強溝通協調，而非彼此漸行漸遠。脫鉤的說法不符合任何一方利益，也根本無法實現。荷方期待世界各主要力量之間開展合作，共同應對當今世界面臨的各種挑戰。

(中時 )