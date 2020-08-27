受新冠肺炎疫情影響，大陸的經濟受到不小衝擊，對於未來5-10年大陸的經濟政策會如何規劃，大陸國家主席、中共中央總書記習近平，日前在安徽考察提到「雙循環」是長期戰略部署對此，復旦大學經濟學院院長張軍表示，「國內大循環」重要的不是國內市場規模，而是國內市場能否「被迴圈」起來。

「中共十九屆五中全會」將在10月舉行，預期會中將制定「十四五規劃」和2035年遠景規劃，據英國廣播公司引述多位分析人士指出，在中美關係日趨惡化的環境下，「雙循環」可能成為兩個規劃的主線，主宰未來多年中國大陸經濟走向。

習近平近期講話也稱「新發展格局絶不是封閉的國內循環」，而「是根據我國發展階段環境條件變化提出來的，是重塑我國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇。」

陸媒「觀察者網」26日轉載研究大陸經濟多年的張軍在網易投書指出，中央提出要形成「國內大循環」，很多人說，形成國內大循環就是大陸經濟發展要依靠國內巨大的市場。這個說法不準確，重要的不是國內市場規模，而是國內市場能否被「迴圈」起來。

他指出，美國的經濟是典型的大國經濟，國內市場巨大不完全是因為美國有3億多人，而是因為美國的國內市場能夠是一個高度開放、安全和自由流動的市場。全世界的生產性要素（包括人才、資本、金融）都願意去那裡。如果說美國是一個立足國內大循環、國際和國內兩個迴圈相互促進的經濟體，好像也很恰當。

張軍表示，大家要明白，一個市場如果做不到高度開放、安全和自由流動，對經濟發展是沒有意義的，過去幾十年的經驗和教訓告訴我們，很多國內市場或行業存在的問題講了再講，都不容易得到克服，但是一旦這個領域開放了，很多問題就迎刃而解，變成繁榮的市場。大陸說要依託國內市場來發展經濟也講了很久了，但要轉變這個重心談何容易。

原因是什麼？並非大陸熱衷於國際大循環，而是因為「至今仍在保護自己落後的市場和行業」。

因此，中央提出的國內大循環，「核心要義」應該是高度開放大多數自己的行業和市場准入，要使得大陸巨大的國內市場真正走向很高的開放度、安全性和流動性，假以時日，才能形成全球最具創造性的生產要素，在大陸這個巨大的市場「迴圈」起來的沃土，大陸14億人口的國內市場，才能真正成為經濟發展可以依賴的國內力量。

張軍強調，科技和金融，是美國給大陸施壓和試圖脫鉤的兩個領域，大陸自當要有準備。不過，大家也必須想明白，在戰略上不可能因為美國封鎖而單打獨鬥，有智慧的做法，一定是在「科技」和「金融」兩大領域，更大程度地推進開放和全球合作，用雙贏的策略來應對可能的脫鉤挑戰。

大陸方面要更大程度地開放國內行業准入，並能提供安全和自由的市場給全球投資者(包括美國)，才能讓國內市場服務於整體經濟發展。過去大陸發展是反過來的，因為非常落後，當時是利用人家的開放、安全和自由的產品與要素市場來發展經濟。

最後他更表示，擴大內需也說了至少20年了，但國內市場和行業准入鐵板一塊，各種限制還是那麼多，包括在金融領域，讓國內外的投資者望塵莫及，哪裡來創造更大需求？即便在眼下，大陸在通訊、資訊、金融、保險、醫療、教育、文化以及康養等領域，潛力巨大，可是由誰來啟動巨大的需求市場？

(中時新聞網)