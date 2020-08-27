台北市永康街知名餐廳「高記」與老字號「銀翼餐廳」，近期因北巿建管處祭出鐵腕，兩業者均因違規使用開罰，若未改善，將面臨被斷水斷電，其中銀翼已暫停營業，高記也將在8月底關門，改到新址重啟爐灶，據了解，除了高記和銀冀外，被要求限期改善的違規店家高達約20家，建管處預計今中午公布名單。

建管處日前指出，永康街高記餐廳在2018年經公安聯合檢查，發現餐廳整棟建築物原核准用途1樓為店舖，2、3樓為集合住宅，業者把1樓至3樓變更為餐廳，營業面積達656餘平方公尺，業者須申請變更使用執照，才符合建築法規，高記也於日前宣布將於8月底熄燈。

位於金山南路二段的銀翼餐廳開業60多年，同樣擁有不少死忠顧客，去年1、2樓餐廳因違規使用，遭市府依《建築法》開罰2次共30萬元，業者24日起以店內裝休為由宣布暫停營業。業者透露，已做好另覓新址的準備，最快9月重新開張。

對此，台北市長柯文哲在臉書談及，像這兩天很多市民關心的老字號餐廳，他們使用執照登記用途是「住宅」，卻一直拿來做餐廳使用，已經被罰了很多次，都沒有變更使用執照，無障礙設施與停車空間，也不符規定，如今有的願意改善、有的開始和房東協調。

柯文哲強調，現在業者主動將員工餐廳拆除，是正向的開始，市長室列管的重大違建，也正在逐一處理中。

不少違規使用的業者歷經多次裁罰，寧願繳納罰鍰而遲遲未能改善，目前建管處也將修正裁罰程序訂新規，若遲不改善就祭出斷水斷電手段，據了解，除了高記與銀翼餐廳外，有高達要求20違規店家，被列為在近期改善，北市建管處也將在今中午公佈名單。

(中時 )