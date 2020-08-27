網友討論。

時代力量內鬨不斷，訴訟不斷，時力具指標性的高雄市議員黃捷，因不滿其妹欲入黨卻遭受不公平對待，黃捷昨晚宣布退出決策委員改選、退出時力。對此，時代力量召開記者會說明，表示關於黃蓉入黨的問題，主要是因為「黃蓉與其他11位申請者持相同信用卡號進行黨費繳納」，進而引發網路討論。

黃捷昨晚在臉書上貼出的退黨聲明中，認為這次決策委員選舉過程充滿爭議，自己妹妹入黨申請不但被擱置2個月，這次還發生「被投票」的問題，雖然黨中央致歉表示是系統問題，但已經影響到選舉公信力。

黃捷表示，若連黨內選舉都不公，要如何說服大家抱持希望，推動改革，痛批黨內民主早已蕩然無存，拒絕願意再給時力機會的人加入，其實早就是拒絕改革，也拒絕了自己。並表示將即刻退出時代力量。

但是關於「黃蓉與其他11位申請者持相同信用卡號進行黨費繳納」的部分，黃捷並沒有進行說明，對此，網友就在論壇發文表示黃捷這樣子退黨真的很難看，更痛批所謂「太陽花覺青」每一個都跟笑話一樣，動不動就退黨，一點擔當都沒有。

網友表示，黃捷選上議員，時代力量好歹也出了幾分力，講白了現在檯面上哪個黨沒有問題？但是除了時代力量外，有哪個黨是一大堆黨員都動不動在喊著要退黨的嗎？第一次看到有人把退黨這事當作兒戲就是在覺青身上看到，講難聽點，之後就算加入到其他黨派，會被重用嗎？進去後不合你意，不就再退黨？

該網友感嘆覺青世代「能扛大旗」的根本沒有幾個，更狠酸黃捷，不要以為翻翻白眼退黨，就可以不用解釋說明11個妹妹的由來！

(中時新聞網)