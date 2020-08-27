彰化縣新冠肺炎萬人血清抗體篩檢，已檢測近4000人，期中報告比預定公布時間延後2天出爐。（彰化縣衛生局提供）

彰化萬人抗體血清調查報告說明會。(中時新聞網臉書直播)

原已要胎死腹中的台大公衛學院與彰化縣衛生局合作的萬人血清抗體調查報告，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱「蓋牌」，今天大轉彎，攜手中央流行疫情指揮中心，三方代表一起公開報告內容。

計畫主持人台大公衛學院教授詹長權、陳秀熙與彰化縣衛生局葉彥伯局長說明；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也受邀出席。

莊人祥表示，新冠肺炎新興傳染病至今有八個月時間，造成全球2400萬人感染，82萬人死亡，台灣只有487例確診，7人死亡，相比鄰近國家而言還算輕微，尤其感染比較多的無症狀感染者，有的國家檢驗量能不夠，所以只有光看確診個案很容易低估感染情形，台灣因為個案數少加上血清抗體檢測可能有偽陽性存在，是否要做血清調查一直都有兩派意見。

莊人祥說，我對這個研究有很大期待，可以藉此了解國內二三月期間高危險群感染狀態，也可以了解台灣這套精準防疫系統漏洞有多大，感謝研究團隊排除萬難公布，也解除指揮中心蓋牌的疑慮。

計畫主持人詹長權表示，他們本來想做的事情有些受到阻礙，二月五日中心和教育部與科技部合起來支持的研究計畫，科技部每年都有指導委員會，我們計畫歸在人文司，他希望我們幫忙做新冠肺炎的調查，例如社區有很多防疫需求，我們就決定加入新冠肺炎的研究。

詹長權表示，抗體檢測是全世界在三月、四月開始進行，葉局長是國內傳染病專家，長期在彰化做很有用的措施追蹤，在找出疾病。他的專業足夠來做，因此抗體血清學一直籌劃到6月11日在抗體血清學調查啟動會議，他和陳秀熙受邀參加。

詹長權說，抗體和資訊是重要資產，找到人手伸出來讓你抽血這是困難的，研究團隊是在社區不是在醫院，一定要有像彰化縣這麼好長期在社區努力，才有辦法在接近五千的案例在過去兩、三個月高危險期做得出來。

詹長權強調，在德國美國英國都大量使用的抗體檢驗試劑，研究團隊也是使用食藥署審核准通通過的試劑，一支試劑才50元台幣，所以六月十四日完成六千多支。

(中時新聞網)