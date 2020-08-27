投資人持續聚焦於新冠肺炎疫情爆發以來表現突出的大型動能股，以及商務雲端運算服務公司Salesforce股價噴發，帶動科技科急升，周三美股大漲，標普500指數連續4日改寫收盤新高。

MSCI明晟全球市場指數漲破2月創下的高點，再創歷史新高。

周三收盤，道瓊工業指數漲83.48點或0.3%，為28,331.92點，距離疫前觸及的歷史高點仍差4.1%，今年以來上漲0.7%。

標普500指數大漲35.11點或1.02%，為3,478.73點，連4日改寫歷史新高。

那斯達克指數勁揚198.59點或1.73%，收在11,665.06點，亦創歷史收盤高點，為今年以來第39度改寫新高，超出去年全年的31次。

通訊服務股大漲3.71%，在標普11大類股中漲幅領先；其次為科技股漲2.05%。能源股大跌2.23%，表現最疲弱。

美國航空集團宣布將於10月1日裁減1.9萬名員工，凸顯航空業面臨的艱巨困境。標普1500航空股指數下挫1.8%。

即將成為道瓊成分股的Salesforce.com飆升26%，創下史上最大單日漲幅，該公司上季業績意外強勁，並調升全年營收預測。

網飛（Netfli）大漲11.6%，創下逾3年來最大單日漲幅，自2019年終收盤以來，這家因居家令受益匪淺的企業已經飆漲69.2%。

臉書大漲8.2%，為標普500指數帶來的提振最大。亞馬遜漲近3%，Alphabet漲2.4%，微軟漲2.2%，蘋果漲1.4%。

惠普企業（HPE）全年展望樂觀，股價收漲3.6%。

服裝零售商Nordstrom上季因防疫關關門市，導致虧損超出預期，股價應聲下挫5.5%。

生技公司Moderna跳漲6.4%，因其研發的新冠狀病毒疫苗針對56歲以上患者進行一個小型試驗，目前得知的結果令人振奮。

(時報資訊)