歷經總統、罷韓、補選三連敗，國民黨士氣跌到谷底，寫下遷台後最年輕黨魁紀錄的江啟臣，就任不到半年連吃兩場敗仗，又締造新紀錄。補選失敗後，江啟臣首度接受媒體專訪，坦言「面對大逆風的多面作戰環境」，要整合多方想法與利益凝聚成共識，「連多一秒給你都沒有」；所幸先「存活」下來了，接著是「調養」，再「壯大」。緊接的2022年選戰，他強調六都都很重要，台北與桃園相對有機會，更應做好準備。

對於韓國瑜在國民黨三連敗的檢討聲中遭點名，江啟臣認為責任不應歸咎某個人，反倒是國民黨集體忽略另個深層原因「民眾信任國民黨？是否忽略政黨給人民的承諾？」

雖然民眾印象很難一夕翻轉，但他提出解方：借重14執政縣市長的有感施政，再透過實際行動累積，未來在特定事件提出見解，就有機會翻轉民眾對國民黨的支持與信任。

但面對綠營來勢洶洶，可預見2022年選舉將是苦戰，江啟臣拿「愛拚才會贏」的歌詞「人生像海上波浪，有時起有時落」強調，現階段最重要的是先「存活」下來，再來是「調整」體質，如同打仗有傷兵、糧草可能耗盡，須調養後才有機會「壯大」。

江啟臣指出，14執政縣市的布局除非任滿或個人因素，否則傳統上是「現任優先」，尤其六都都很重要，新北、台中由現任侯友宜、盧秀燕爭取連任；台北、桃園相對有機會，無論人選或選戰策略都應做更好的準備；高雄、台南若沒長線布局，看似一時難翻轉，但非毫無機會。至於可拿下多少縣市，當然希望愈多愈好。

近日黨內傳出2024年總統大選應推「侯盧配」，江啟臣認為「現在談還太遙遠」，但2022年選舉結果會牽動2024年。

過往參選黨主席被視為角逐總統的前哨站，明年5月是否爭取連任黨魁？江啟臣直言「只要做什麼對黨好，就會去做，選或不選都不排除。」

江啟臣自比為是球賽中的投手，在國民黨這隊每個人都有自己的位置，「不管是朱立倫、韓國瑜，但我就是盡力把這局投好，沒有非得投到什麼時候」，等時間到了，自然就知道位置該如何調整，才有利球隊尋求下一場勝利。

他說，國民黨面臨艱困之際，若有人願參選下屆黨主席，基於黨內民主，並不是壞事，但「競爭不要鬥爭」，應拋開宮廷舊文化，同志更不該在初選後扯後腿。

(中時 )