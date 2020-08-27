堪薩斯市聯準銀行總裁喬治（Esther George）受訪時表示，若是新冠肺炎疫情捲土重來，她擔心經濟可能陷入二次衰退。

喬治指出，進入秋季後疫情將如何發展，疫情是否會捲土重來，進一步對經濟帶來下壓，對未來展望構成重大風險。聯準會將會密切注意情勢發展。

不過喬治亦表示，經濟可望持續好轉。美國利率已降至歷史低點，現階段臆測聯準會是否會推出更多救市方案還太早。

(工商 )