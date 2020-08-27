堪薩斯市聯準銀行總裁：疫情若捲土重來 經濟恐陷二次衰退 09:212020/08/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 堪薩斯市聯準銀行總裁喬治（Esther George）受訪時表示，若是新冠肺炎疫情捲土重來，她擔心經濟可能陷入二次衰退。 喬治指出，進入秋季後疫情將如何發展，疫情是否會捲土重來，進一步對經濟帶來下壓，對未來展望構成重大風險。聯準會將會密切注意情勢發展。 不過喬治亦表示，經濟可望持續好轉。美國利率已降至歷史低點，現階段臆測聯準會是否會推出更多救市方案還太早。 (工商 ) #捲土重來 #喬治 #堪薩斯市聯準銀行 #總裁 #二次衰退 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》外資評新興市場貨幣 喊「加碼」3騎士 09:262020/08/26 財經 台股續漲 新台幣尾盤豬羊變色升轉貶 16:242020/08/26 財經 蓬佩奧抨擊匯豐 為受制裁者服務 22:102020/08/26 財經 央行年會登場 聚焦鮑爾演說 04:102020/08/26 全球財經 八貫今年營運再戰新高 最快年底前上市掛牌 11:412020/08/26 財經 振興經濟後遺症 全球負債破表 04:102020/08/26 全球財經 《國際經濟》南韓製造業商業信心再上揚 然仍處於悲觀 10:002020/08/26 財經 Q3智慧機產量估年減一成 04:102020/08/26 產業．科技 美股拉回找買點 優選科技股 04:102020/08/26 投資理財 《國際金融》有聯準會撐腰 最悲觀的花旗也上修美股預測 14:322020/08/26 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 一代鞋王隕落 達芙妮5年慘虧150億 將退出實體零售 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 狂崩600點是「散戶禮物」專家2次神預言料中 - 財經 網路下單手續費砍到28折 營業員怒：收入少掉百萬 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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