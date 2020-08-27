台股近期經歷大幅震盪，外資最新推出跌深反彈投資主題，摩根士丹利證券終結對聯亞（3081）一年半來的保守觀點，升評「優於大盤」、推測合理股價300元，積極在股價回檔風暴中雪中送炭。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟，過去一段時間對聯亞觀點都較為保守，不建議旗下客戶追價，不過，此次趁者市場對25G磊晶片（epi-wafer）出貨延遲看法過度悲觀，造成股價大幅回檔，施曉娟認為跌深投資價值已現，基於聯亞產品組合優化、毛利率回溫，以及獲利至2021年穩健成長等因素，加上預期聯亞9月營收大幅成長，10或11月更有機會刷新單月營收歷史紀錄，一舉翻多聯亞後市。

大摩直指，市場最近把10G雷射二極體（laser diode）出貨放緩，錯誤連結到大陸5G基礎建設恐延遲，然事實恰好相反，根據摩根士丹利調查，為了應付高速與大量的資訊傳輸，5G網絡解決方案正在升級至25G laser diode的過程中。儘管下半年是過度期，25G epi-wafer單位售價可是較10G倍增，顯示聯亞來自電信相關營收貢獻會持續增長，看好第三季營收季增15％。

就評價面來看，外資認為，聯亞2020年確定走出營運谷底，2021年的每股純益將年增59％，2022年再成長逾二成，每股純益站上一股本、來到10.49元，現在僅28倍本益比，遠低於五年平均的42倍。

(工商 )