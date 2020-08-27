大陸廣西柳州市一名梁姓女子昨（26）起床迷迷糊糊時，聞到一股腥臭味，還看見天花板有一些暗紅色的印記，嚇得打電話報警：「我的天花板在滴紅色的液體，好像是血。」，警方到場上樓查看後發現，一名6旬男子在臥室裡已氣絕多時。

綜合陸媒報導，梁女26日一大早起床後，突然聞到一股腥臭味，還看到椅子和床頭多了一些暗紅色的印記，接著抬頭一看，驚見天花板有紅色的液體不斷往下滴。

梁女越想越不對勁，隨即拿起電話報警說：「我的天花板在滴紅色的液體，好像是血。」警方到場就到2樓敲門，卻無人應門，只好聯絡住戶的家屬來開門，不料警方進門發現，一名62歲的獨居男子倒在臥室裡，且已死亡一段時間。

據了解，死者沒有重大疾病，已10多天未與家人聯繫見面，警方暫不排除他殺可能。網友看後驚嚇留言：「換成是我，那屋子我不敢再住了，嚇死人」、「好像恐怖電影的情節」、「樓下的住戶心理陰影估計好久都過不了」、「建議去做一下心理輔導吧，這個陰影太大了」。

(中時新聞網)