孫鵬、狄鶯獨子孫安佐2018年在美讀書時，因一句玩笑話涉恐攻，加上持有非發槍械彈藥，遭起訴關押238天，返台後他積極開啟YTer、網紅新身分，還開店、接拍電影，沒想到2年後案件捲土重來，日前遭士林地檢署以「依製造手槍未遂罪」起訴，讓狄鶯夫妻再陷救子危機。

孫安佐時隔兩年的現在又陷官司，近日遭到士林地檢署起訴，最重恐面連7年徒刑，也讓狄鶯夫妻連同孩子一起發共同聲明，表示雖安佐在美服刑已受到慘痛教訓，對於在台又被起訴深表遺憾，而當初傳夫妻倆為救子，在美國砸3千萬打官司，才讓寶貝兒子重獲自由，如今是否又得燒上千萬救子？律師游嵥彥揭開台灣官司真實價碼及司法運作方式，透露這回應該省多了，甚至一毛不花也是可行的。

據《三立新聞網》報導，律師游嵥彥表示，以孫安佐被起訴的罪名來說，即便不請律師，也符合法院指派公辯律師或法扶律師幫助的條件，如若接受，則可一毛不花，而就算狄鶯夫妻想幫孩子請律師，台灣的律師收費比美國便宜太多，約7萬即可搞定，即便是請知名一點的律師，費用也僅10幾到20萬不等。

而訴訟部分，游嵥彥表示台美有司法互助協定，因此相關文件的取得不需花太多錢，他估算孫安佐整場官司打下來，大概就5、60萬費用，比起在美國打官司要便宜得多，至於刑責，游律師則直言若判刑確定，他在美國服刑的天數應是不能折抵，刑期得重新計算。

(中時新聞網)