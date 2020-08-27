劉秀盈練舞曝光家中豪宅內裝。(圖／翻攝自IG)

身家千億的香港富商「大劉」劉鑾雄，4年前登報分手一號女友呂麗君，扶正二號女友甘比，不過呂麗君早從大劉那獲得超過20億港幣的資產，而兩人育有一子一女，女兒劉秀盈從小就有藝術天賦，並常在社群發布練舞、自彈自唱影片爆紅，近日，她再分享近況，也意外曝光豪宅內裝。

17歲的劉秀盈極具藝術天份，不僅會跳芭蕾舞，還會自彈自唱，常把自己的練舞、唱歌影片PO到網路上，前年更發行個人EP，去年聖誕節再出第二張，之前更成功獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書給她，有顏又有才。

劉秀盈多才多藝。(圖／翻攝自IG)

近日，她又曬出自己練舞影片，也意外曝光市值超過4億的豪宅，只見玄關處相當寬敞，裝潢頗有古典氣息，奢華中帶有高雅品味，除此之外，從她之前曝光的照片也可看出，家裡有多種樂器，如整套爵士鼓，還有三角琴供她練習。

據悉，劉鑾雄當初和呂麗君分手後，曾簽訂書面協議，以防日後有「爭產」紛擾，而在兩人交往期間，已給了她大量現金、首飾等禮物，還有多項物業，總價值超過20億港幣，看來雖然分手了，她們的生活仍能過得相當愜意，

(中時新聞網)