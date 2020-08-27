歐洲的新冠肺炎確診數再度升高，令投資人擔憂，但德國宣布延長紓困措施，以及法國也將推出經濟振興方案，為市場帶來提振，周三歐洲股市收高。

周三收盤，泛歐STOXX 600指數上漲0.9%，為373.12點。

受華爾街股市帶動，帶領歐洲股市脫離3月谷底的科技大漲2%，表現最佳。

Aveva飆升近10%，該公司將以50億美元收購軟銀旗下美國軟體公司OSIsoft。

德國執政聯盟周二宣布將再投入100億歐元，延長為緩解疫情衝擊的措施。法國也將於9月3日提出經濟振興方案。

不過，歐洲的新冠肺炎新增病例數繼續升高，以及該地區兩位已經復原的患者再度受到感染，引發對抗體有效性的擔憂，使市場仍趨保守謹慎。

此外，投資人亦在等待美國聯準會主席鮑爾周四在央行年會上發表的談話，盼從中取得美國財金政策的進一步線索。

就個別市場來看，英國富時100指數收漲0.14%，德國DAX指數收漲0.98%，法國CAC 40指數收漲0.8%，義大利富時MIB指數漲0.54%，西班牙IBEX 35指數漲0.21%。

(時報資訊)