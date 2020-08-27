鑒於中印兩強間日趨緊張的商業和地緣政治關係，阿里巴巴據瞭解已經暫停在印度投資計畫。

阿里巴巴和螞蟻金服過去數年投資數個印度新創公司，據知情人士透露，阿里目前已暫停在印度的投資，至少未來半年內沒有新投資計畫。

根據追蹤私人市場的PitchBook數據顯示，阿里投資和螞蟻金服自2015年以來已投資印度超過20億美元，參與至少18億美元融資。阿里此次暫停計畫將影響其過去的投資公司，包括支付平台Paytm、餐飲和運送平台Zomato，以及線上雜貨店BigBasket。

正在籌備香港和上海IPO的螞蟻金服，在本周二IPO申請文件也提到在印度的挑戰，指出印度的外國人投資規則改變，讓公司對於Zomato進行追加投資，必須進行「時機上的進一步考量」。螞蟻還表示，將Paytm的大股東One97通訊視為是有重大影響力的合資夥伴。

自今年四月開始，印度開始對中資投資進行更審慎的審查，防止其在新冠大流行期間對受傷印企進行投機性收購。另外，六月的中印邊界衝突，印度政府對中國產品和商業施加更多限制。

熟悉內情人士指出，阿里和其他投資人已經計畫擱置在印度的投資至少六個月，他們希望未來情況會有所降溫。

(時報資訊)