台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)搶攻中秋節商機，富邦媒旗下通路momo購物網月餅預購開跑，今年網羅約50間名店，預估中秋檔期銷售估年增80%。

中秋節即將到來，月餅商機持續增溫，各大月餅商家與通路陸續推出月餅禮盒搶攻市場大餅；momo根據站內銷售觀察，今年月餅有三大選購趨勢為「暢銷口碑名店」、「知名美食餐廳」，以及與插畫家聯名合作設計「公益月餅禮盒」，均深獲消費者青睞；為搶攻中秋商機，momo月餅預購9月1日起正式開跑，除了眾多月餅禮盒享早鳥優惠價，還有消費滿額回饋10%momo幣、登記抽行動冰箱等多重好康活動，預估推升今年中秋檔期月餅銷售年增80%。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠於宅經濟發威，富邦媒7月合併營收約51.4億元，年增26.7%，再創歷年同期新高，就各事業體來看，7月momo網路購物業績年成長31.8%，再攀歷年同期新高，且持續6個月超過全公司營業額的90%，五大品類中則以3C家電(年成長41%)、健康休閒(年成長38%)、美妝保健(年成長29%)位居成長前3名，行動購物業績則年增42.7%，佔比達71.1%；累計1至7月合併營收約361億元，較去年同期成長30.7%，亦是歷年同期新高。

(時報資訊)