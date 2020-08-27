苗栗縣政府輔導青年創業，配合行政院規畫600億青年創業優惠貸款，加強媒合有需求的青年，解決最惱人的資金需求，將於31日辦理座談會，另有擴大宣導會，以及專人電話諮詢服務，讓縣內青年的創業之路更加順遂。

中央推動青年創業優惠貸款，針對年滿20至45歲，3年內取得政府認可的創業輔導課程至少20小時或2學分證明等，且依法辦理公司、商業登記或立案，並未超過5年者可提出貸款申請。若貸款100萬元以下，則提供融資優惠措施包括前5年利息全額補貼、信保基金提供最高10成融資保證、簡化申貸程序，以表格申請取代計畫書。

苗栗縣致力協助青年創業，工商處結合工策會加強宣傳青創貸款，幫助青年創業後順利營運。工商處長黃智群表示，針對青年創業優惠貸款，將於31日下午2點至4點在縣府4樓工商咖啡館辦理座談會，邀請中小企業信用保證基金中部服務中心，以及中小企業銀行，現場諮詢、媒合，幫助縣內青年創業後順利營運。

工商處鼓勵，有意往新創、微創、文創及農創等事業創業發展的20歲至45歲青年，踴躍參與座談會，另有貸款需求的業者也可到場，將有信保基金另提供最適切的貸款方案，另，預計9月23日針對中小企業協會辦理擴大宣導，並將結合招商專線「037-559-880」提供諮詢服務，會有專人說明且推介至銀行端，共同解決創業資金需求。

(中時 )