女星小禎（胡盈禎）日前辣曬深V泳裝、解放深邃事業線，不過她胸上驚現紅印，遭網質疑是「草莓」，對此，還釣出小禎親民回應：「是跳蚤」，不過小禎昨則曬照嘆傷口還沒好，但她的自拍照卻意外引發網歪樓，驚呼好像蔡依林。

小禎曬自拍，卻引發網歪樓驚呼像蔡依林（左圖）。（圖／取材自胡小禎臉書）

小禎日前曬出白沙灣戲水照，當時她身穿白色深V泳裝，火辣展現白嫩美肌和胸前事業線，豐滿上圍呼之欲出，畫面超養眼，不過在小禎的自拍照中，她胸上卻驚現紅色印子，引發網友熱議：「有草莓是嗎？」、「有亮點喔」，留言還釣出小禎親民回應：「是跳蚤」。

事隔數日後，小禎則在昨PO自照感嘆傷口還沒好「這該死的跳蚤，藥都塗成玫瑰花了還好不了」，只見小禎身穿平口上衣，大方露出胸前白嫩肌膚，保養有術的她，美肌光滑零細紋。

不過小禎的自拍美照卻引發網歪樓，紛紛驚呼她的自拍角度好像歌壇天后蔡依林「這角度以為蔡依林了 」、「根本是蔡依林嘛！」、「我以為是jolin」。

(中時新聞網)