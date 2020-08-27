「麥當勞女神」徐薇涵2015年因一張工作照登上國外各大媒體版面，一夕之間爆紅，引發網友瘋狂朝聖。2年前結束長達8年的麥當勞生涯後，她懷抱著明星夢勇闖演藝圈，最近還換上比基尼拍寫真，好身材令粉絲看得血脈賁張。

徐薇涵因在麥當勞打工成名。（圖／翻攝部落客雨狗）

根據《鏡週刊》報導，徐薇涵家境清寒、母親身體不佳，15歲便半工半讀協助家計，除了在麥當勞打工8年，曾經同時兼差3份工作。忙碌的生活並沒有使她放棄星夢，曾經是節目《大學生了沒》固定班底，也參加女團選拔獲得出團機會，無奈母親擔心她必須在台灣、馬來西亞兩邊奔波工作，只能忍痛退團。

最近她獲得出版比基尼寫真的機會，難得脫下制服秀出玲瓏有緻的身材，渾圓美胸、螞蟻腰和修長美腿的S型曲線令人捨不得將目光移去，不過，亮眼的外型並沒有替桃花運加分，徐薇涵自曝除了初戀外，每任幾乎都是騙財或騙色的渣男，有一任向她借20幾萬還沒結清，這些慘痛經歷，使徐薇涵暫時不敢談戀愛。

綽號「海豚」的徐薇涵，2015年被知名部落客雨狗（RainDog）拍下照片上傳部落格，因外型酷似洋娃娃，被網友封為「麥當勞女神」，她在2018年宣布離職，坦言「雖然很不捨也在非很正常的情況下就離開了麥當勞。」目前全心全意朝往人氣直播主的方向邁進。

(中時新聞網)