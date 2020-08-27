美國29歲黑人布雷克遭到白人警察槍擊，這起事件在NBA引發抗議種族歧視的浪潮。包括公鹿、湖人、雷霆、拓荒者等球隊宣布罷賽。多位NBA球星、耆宿以及專家球評也公開肯定支持球員的做法。

球評肯尼史密斯退出《Inside The NBA》節目直播現場，用實際行動來支持球員的做法。「身為一位黑人和一位前NBA球員，我現在要做的事情就是支持球員們的選擇，而不是出現在節目中。我們將會看看之後會發生什麼，我就是覺著自己不應該再留在這裡。」

比爾羅素說，「為正義而戰，NBA球員們站了出來。我被他們深深地感動。我要向我的兄弟肯尼史密斯說聲謝謝，謝謝你支持這些球員們。我為你感到驕傲。」

熱火退役球星「閃電俠」韋德，「為我們的球員感到驕傲！@NBA。」公牛王朝時期的巨星皮朋「向公鹿隊球員們和教練們獻上我的敬意，黑人的命也是命！」

巫師球星沃爾：「我們再也不只是閉嘴運球。只是為了怕你們忘記！」老鷹一哥崔楊：「作為這個聯盟的一份子我感到驕傲！今天我更加驕傲！我們需要改革！」

騎士球星洛夫，「我們擁有全世界最強大、最團結的聯盟！！！#改變」。退休多年的韋伯，「我們知道這一切不會在明天結束，我想要為那些一直邊緣化的人發聲。除非你親眼所見，你才可能有所感受，如果不是現在，那是什麼時候？現在的年輕人在引路，我為他們鼓掌。」

金塊先發球員賈瑪莫瑞，「我們要求正義！」爵士好手米契爾，「我們要求改變！向公鹿球員致敬。」爵士中鋒戈貝爾，「我們不清楚這是否會解決問題，我認為那些有能力改變這些事情的人應該感到不舒服。如果球員們罷賽一場，他們是否會感到不舒服？我不知道，但我們支持罷賽。」

獨行俠老闆庫班，「我支持我們的球員。改變從來都不容易。我們的這些傢伙在領路，同時利用他們的平台努力去影響變革，我為他們驕傲。我會和他們在一起。」卡特威廉斯：「我們並沒有提前得到關於這一決定的任何通知。但我們很高興所有人團結起來，改變即將到來！」

(中時 )