國民黨立委蔣萬安9月要在跨出自已的中山松山選區，在北投區設法律服務處，被指為2022年市長選舉暖身。今年1月就宣布參選下屆台北市長的國民黨革實院長羅智強表示，為蔣高興並給予祝福，不過他未來一年最重要工作就是推動「公投綁大選」公投。

羅智強是最早表態參選2022年台北市長的政治人物，今年1月26日就在臉書表達，說自己曾跟支持者承諾，臉書粉絲達100萬時選台北市長，如今已破107萬，所以決定兌現承諾，參選2022年台北市長選舉。

羅智強今天在臉書說，媒體報導，蔣萬安為台北市長暖身起跑由於他早先就宣佈參與2022台北市長的選戰，媒體便來問他的看法。他的看法很簡單，為蔣萬安高興，也為蔣萬安祝福。但對現在的他來說，他認為，2021年的「公投綁大選公投」比2022年台北市長選舉，更急迫而重要。

他說，投一次市長選舉，選出的是4年的市長；投一次總統選舉，選出的是4年的總統；但明年，如果「公投綁大選」公投通過，人民將可以做永遠的主人。所以，未來一年，他會將心力投入催生公投綁大選，把被蔡英文和民進黨奪走的公投，為人民贏回來。

正在電動機車環島宣講公投的羅智強說，對他來說，也同時對台灣來說，未來一年最重要的事就是「公投綁大選」公投；而國民黨有其他人有心要角逐台北市長，他都會為其高興，也會給予祝福。

羅智強強調，說到底，不管未來是羅智強贏台北市長，還是蔣萬安贏台北市長，都是國民黨贏台北市長；君子之爭、多多益善、揖讓而升、精益求精，理念的勝利，永遠比個人的勝利重要，繼續拼公投，風雨、無阻。為實踐理念，不管困難再大、風雨再狂，羅智強就是一步一印，勇往前進。

(中時 )