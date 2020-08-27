台新投信今（27）日表示，8月中美關係、疫情雜音多，美股盤面主流熱門股震盪加劇，高評價個股賣壓增加，致美股震盪加大；展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，在全球央行持續作多，資金行情還在，另從美國經濟數據顯示，消費與就業持續復甦，美國移動指數、餐飲、住宿、航空等產業走揚趨勢不變，預期今年S&P500指數有機會上看，美股拉回可找買點，從疫情看後市轉機，科技股是受惠最多的類股，優先布局。

蘇聖峰指出，就大環境分析，仍有利股市表現，在貨幣政策方面，料Fed低利水準至少維持一年以上，資金行情效應可望延續；另貨幣政策效果已逐漸展現，從三件事可應證，1.帶領全球經濟逐步復甦；2.支撐財富效果，有利資產價格推升；3.本益比區間上移，目前環境合理本益比已上升至25倍。在疫情發展方面，美國確診與住院人數下滑，且疫苗最快可能在11月初問世，目前疫情對股市的影響已屬低風險。

蘇聖峰表示，就基本面分析，美國企業財報表現亮眼，多數公司第二季財報輕易打敗預期，已公布約95％，符合預期比例高達近84％，獲利衰退亦大幅優於先期預期。雖然許多公司未公布財測目標，但暗示下半年表現有望較上半年好，疫情的影響還在，但整體不確定性降低，半數以上產業獲利上修。多數科技公司（尤其龍頭企業）財報大幅優於預期，展望亦不差，下半年產品升級、數位化轉型、5G、AI創新需求不變，科技股前景看好。

(工商 )