台股27日開盤氣勢如虹，開在12,888.65點，在權值股台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）同步向上拉抬下，台股加權指數早盤開盤不久即站上12,900點關卡。

美股線上客戶管理軟體提供商暨企業雲端運算公司Salesforce飆高，激勵科技股大漲，那斯達克指數、標準普爾500指數及費城導體指數26日再登歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數8月26日上漲0.3％（83.48點）、收28,331.92點，創2月21日以來收盤新高。那斯達克指數上漲1.73％（198.59點）、收11,665.06點。費城導體指數上漲0.32％（7.16點）、收2,250.23點。

群益投顧指出，台積電強勢，是台股守住月線的關鍵。台積電占台股權重29.2％，上漲1元貢獻指數8.5點，例如8月26日台積電上漲6.5元貢獻指數55點、8月27日台積電上漲7.5元貢獻指數64點，一檔台積電，就能控制加權指數漲跌。

台積電不跌、指數就不跌，行情聚焦在類股輪動，強勢族群吸引短線資金，主流類股台積電供應鏈、NB、新藥疫苗、運動商機、離岸風電、航運、部分蘋果供應鏈、低價股、汽車零組件。

(工商 )