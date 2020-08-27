在NBA的公鹿隊率先發起罷賽，以抗議警察對非裔男子布雷克（Jacob Blake）從背後連開7槍的爭議事件後，MLB的釀酒人vs.紅人、水手vs.教士與道奇vs.巨人3場比賽也宣布停賽，在北美職業運動燃起了抗議惡警暴行的怒火，隨後美國職足大聯盟（MLS）也跟進罷賽抗議行列。

「這個國家有很嚴重的問題，我和許多隊友都對這些不公不義、暴力、死亡和系統性的種族歧視深深有感。」水手是MLB黑人最多的球隊，二壘手迪戈登（Dee Gordon）在個人推特上表示，「不只社區，我的家人和朋友也都被此事所衝擊，我們球隊也全票通過今晚罷賽抗議。」

密爾瓦基是威斯康辛州的第一大城，該州發生黑人同胞遭警槍擊的事件，位於密爾瓦基的公鹿與釀酒人當然不能置身事外，釀酒人精神領袖布朗（Ryan Braun）說，公鹿發起罷賽的決定激勵了他們，讓釀酒人也用實際行動響應。

「那激勵了我們，有些時候坐而言不如起而行，」布朗透過視訊記者會表示，「尤其此事發生在離家這麼近的地方，對我們的衝擊遠大於其他球隊。」布朗強調，釀酒人希望繼續完成這個球季，「但比賽不是今天最重要的事情。」

MLS最初還沒有要跟進罷賽抗議行列，奧蘭多城vs.納許維爾SC照常進行，但原定在美東時間晚間8時進行的亞特蘭大聯與邁阿密國際之戰，球員在比賽開打前決定跟進罷賽，MLS最終決定今天剩餘的5場比賽全部喊卡。

(中時 )