財信傳媒董事長謝金河表示，最近很常被問兩個問題，「台灣經濟真的有這麼好？」、「台積電、聯發科漲這麼多了，台股還可以買」？他認為，下半年因疫情無法出國，大家只能在國內消費，內需有望因此提升，下半年經濟會比上半年好；而股票方面，台積電的護國神山效應越來越大，聯發科僅受短期利空影響，很快會回到成長軌道。

謝金河在臉書發文指出，最近在喜宴或是朋友安排的餐敍中，最常被問到兩個問題，尤其是一些藍營大老，他們總是以十分懷疑的口吻問他b「台灣經濟真的有這麼好？」或者也有人質疑公布的經濟數據是不是造假？另一個問題是「台積電，聯發科漲那麼多了，股票還可以買？」

台灣經濟到底好不好？謝金河說，大家可以比較各國公布的數字，單從第二季來看，台灣在全球排名僅次於大陸，越南排名第三，全世界第二季GDP只有大陸，越南是正成長，其他都是負值，台灣的負0.73%，在全球排名第三，比美國負32.9%、日本負27.8%、歐元區負12.1%，或是比新加坡、南韓、香港，甚至是一向高成長的東協各國，台灣都顯得出色。

進入下半年，台灣內需消費在類出國以及國旅盛況下，過去台灣民眾每年拿錢到國外旅遊消費逾8千億元，這回出不了國門，變成在國內花錢，這對提升內需有幫助，下半年經濟表現會優於上半年，這是可以期待的事。

他認為，更重要的是，台積電的護國神山效應愈來愈強大。台積電執行長魏哲家表示，疫情為台積電帶來大商機，台積電在先進製程已遙遙領先，除了帶來新的產業聚落效應，台積電設備本土化也帶動完整的產業鏈，甚至很少看好的綠電產業，也因為台積電包下沃旭產能，也使台灣的離岸風力發電及太陽能產業士氣大振，台積電領導全台灣半導體產業鏈已獨步全球。而這次聯發科受華為的衝擊，股價跌掉212元，這只是短暫利空，聯發科稍加調整，很快又會回到成長軌道。相對很多停留在傳統模式的行業，像石化、鋼鐵仍然辛苦。

(中時新聞網)