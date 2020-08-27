22歲準空姐在花蓮打工換宿，疑似騎車自摔倒地，不幸遭大車輾過頭部重創而亡。她打工的民宿同感心碎，緊急宣布自9月1日起暫停營業。（截自臉書粉絲專頁）

來自嘉義、22歲葉姓華航儲備空姐，因疫情影響無法飛航，到花蓮民宿打工換宿，25日晚間騎機車行經吉安鄉南濱路1段與華工3街路口，疑似自摔擦撞一旁護欄後倒地，遭後方同行曳引車當場輾斃，魂斷異鄉；葉女打工民宿的伙伴震驚、悲傷，「心像是破了一個洞」，緊急公告將自9/1起暫停營業。

葉姓準空姐是雲林科技大學應屆畢業生，日前接到華航工作派遣令向家人報喜，原定9月6日返家和親友團聚後上工，卻疑閃避工程自摔，遭後方大車輾斃。

警方研判，事發路口因正在進行道路拓寬工程，沿路架設紐澤西護欄，導致道路前後路幅縮減，葉女疑似是因見道路縮減緊急煞車後，人車往左側傾倒，才會被捲入曳引車底，前後不到2秒瞬間遭右後輪輾壓，造成頭骨破裂，當場死亡。

葉女家人接獲通知，26日凌晨3時趕到花蓮，中午到車禍現場招魂，法師連擲6筊魂魄才答應回家，雙親當場泣不成聲。

而葉女打工的民宿，也在26日晚間於臉書粉絲專頁貼出［暫停營業公告］，表示旅店的一位小幫手，不幸車禍離開了，「這是一個令人心碎的消息，我們失去了善良可愛的她，此刻我們的心像是破了一個洞，而目前正和她堅強的家人們，一同處理後續事宜」。

民宿決定9/1起暫停營業，向所有計畫來玩的朋友們說聲抱歉，會儘快退還訂金。「面對生命的嘎然消逝，我們需要一些時間沉澱，希望很快能再見」。

(中時新聞網)