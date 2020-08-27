繼禁止愛奇藝、騰訊等影音平台在台落地之後，民進黨近來又對「淘寶台灣」開罰，勒令其從台灣撤資。對此，孫文學校總校長張亞中指出，台灣封殺陸資，美國在背後扮演絕對重要的角色。張更提醒民進黨，政府修法封殺愛奇藝和淘寶台灣，恐衝擊兩岸關係，更影響ECFA的持續性。只要大陸使出這個殺手鐧，台灣該怎麼辦？

台灣近期熱議ECFA「10年大限」，原來一直認為大陸不會終止協議的前海基會副董事長兼祕書長高孔廉26日改口說，近日情勢出現變化，政府修法封殺愛奇藝和淘寶台灣，這種打擊原有合規企業還溯及既往的作法，恐衝擊兩岸關係，影響ECFA的持續性。

對此，張亞中也上陸媒《東南衛視》的《海峽新幹線》上表示，台灣淘寶不是現在才進來的，民進黨在2016年執政以前，台灣淘寶就來了，現在民進黨執政至少5年了，為什麼這5年內不動手？現在才認定台灣淘寶背後是陸資掌握，原因就是美國因素扮演絕對重要的角色，來遏止大陸的崛起。

張亞中更表示，美國為壓制住大陸，現在禁華為抖音和微信等軟體，並對大陸進行貿易戰和科技戰。現更傳出美國可能要和日本、澳大利亞和印度合作，另外成立生產鏈和大陸對抗，台灣現在也在做相同事情，封殺淘寶和愛奇藝就是希望減少陸資在台灣的布局。另外，以前台灣是限定大陸有軍方背景的陸企來台投資，但是現在很有可能擴大到擁有黨政軍的陸企來台投資。這會符合民進黨的大戰略，在政治上與大陸為敵，在經濟方面與大陸慢慢脫離。

張亞中擔憂，這樣台灣能夠得到什麼？尤其台灣是一個經濟的海嶼島嶼，面對全世界是要開放的，而且大陸與台灣有很深的經貿關係，如果台灣真的拒絕大陸的經貿，萬一有一天大陸採取反制的方式，「用ECFA把某些廠商卡住或是擋住經貿關係」，請問台灣該怎麼辦？

(中時新聞網)