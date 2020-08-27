荷蘭外交部長布洛克（Stef Blok）周三（26日）與到訪的大陸外交部長王毅會面，會後布洛克發表聲明，稱在會面中向王毅提到香港自治和大陸的人權問題。

日前王毅啟動歐洲之行，對義大利、荷蘭、挪威、法國及德國等五國進行正式訪問，王毅在與義大利外交部長會面時強調這趟此行將「傳遞四個積極信號」，積極釋出中歐關係緊密信息，分化西方的意味十足。

布洛克表示，雙方的討論顯示荷蘭與大陸希望在認真和互惠互利的關係上合作，但他又指出，香港有記者和立法會議員被拘捕，以及北京在港實施具爭議性的《港區國安法》，都是「極為令人擔憂的發展」。

布洛克也向王毅提及大陸的人權問題，包括大陸的回教徒、基督徒和西藏佛教徒的宗教和信仰自由被限制。

屬荷蘭執政聯盟成員基督教民主黨的國會議員范赫沃特（Martijn van Helvert）同日亦與當地兩名維吾爾族活躍人士見記者，聲稱基於大陸迫害維族回教徒、基督徒及其他宗教和少數族裔人士，荷蘭政府應清楚表明不能與北京回復到「一切照常」的情況。

(中時 )