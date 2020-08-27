全球記憶體製造大廠鎧俠控股(Kioxia Holdings)準備在今年十月於日本交易所掛牌上市，市場估值約在185億美元(3兆日圓)，將成為日股今年最大的IPO。在接獲證交所批准後，鎧俠將很快啟動IPO程序。據悉鎧俠已提交IPO申請，日經最早報導該則消息。

鎧俠在2017年從東芝集團分拆出，其前身為東芝半導體，東芝當時因美國核電事業虧損，導致集團財務危機，分拆出半導體事業，由貝恩資本帶領買下東芝半導體，隨後更名為鎧俠。

目前鎧俠的股東結構為貝恩資本帶領持股49.9%，東芝40.2%，Hoya為9.9%。另外記憶體大廠SK海力士亦在貝恩資本領投下進行數十億美元的投資。

據市場分析，鎧俠如果單獨上市，貝恩資本和東芝及可能出清手中持股。在IPO過程中，新股可能稀釋了現有股東的持股。東芝先前表示，將歸還半數收益給予股東。

鎧俠在上一季的營收為2675億日圓，營業利益147億日圓，淨利17億日圓。

(時報資訊)