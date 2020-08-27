特斯拉股價在上周四（20日）飆破2000美元後，昨晚再漲逾6%站上2153美元，而美國美國威斯康辛州則在本周傳出白警朝非裔男連續開七槍暴行，引發暴動，威斯康辛州宣布進入緊急狀態。

美國總統大選前，美股和美國社會形成「K」型現象，持有科技股的富人更有錢，而在社會中低階層者則飽受疫情和社會動盪的干擾。對於美國總統大選結果，投信法人也展開情境推估。統一投信認為，台股9月及10月將偏橫盤整理個股表現，留意川普支持度近期向上可能出現的黃金交叉。

統一投信經理人郭智偉認為，美國總統大選後如果川普連任，美股將出現慶祝行情多頭再向上噴，看好科技及基礎建設；而若拜登選上，美股會先跌5~10%，較不利於科技股。

台新智慧生活基金經理蘇聖峰指出，就大環境分析，美股仍偏多頭，在貨幣政策方面，料Fed低利水準至少維持一年以上，資金行情效應可望延續。

另外，貨幣政策效果已逐漸展現，從三件事可應證：一、帶領全球經濟逐步復甦；二、支撐財富效果，有利資產價格推升；三、本益比區間上移，目前環境合理本益比已上升至25倍。在疫情發展方面，美國確診與住院人數下滑，且疫苗最快可能在11月初問世，目前疫情對股市的影響已屬低風險。

綜合法人意見，目前有利川普的情勢，一、川普先前的政見均有實現。二、美國科技股多頭不墜。三、限制中國的政策獲中低選民的支持。

(時報資訊)