網友討論。

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中南部7縣市昨日受水氣逐漸增多影響，整天有局部大雨或豪雨發生，其中台南、高雄陸續傳出零星災情，高雄岡山、仁武地區也傳出道路積水成河情形，有高雄網友在韓粉網紅臉書粉專「比特王」投稿一段高雄的淹水影片，在長達1分鐘的錄影畫面中，指出位於仁武區永宏巷一帶，在下了一晚的豪雨後，雨水夾雜泥水，淹了整條道路，對此，就有韓粉感嘆，現在才知道沒有韓國瑜的高雄失去甚麼。

網友指出，過去韓國瑜還在高雄時，儘管遇到大雨仍會出現積水的情形，而就算綠營的各式網軍在媒體上使勁罵、在網路上瘋狂打，把風向弄得亂七八糟，但是韓團隊紀律十足，「基本功」扎實，所以高雄各地的積水都很快就退了，不會像昨天，淹了一整天還是到處都是水。

「沒了韓國瑜才知道高雄失去了甚麼」，該網友表示，未來高雄還要面對防疫、登革熱等問題，沒了韓國瑜團隊的認真負責，維持高雄新冠、登革熱的0確診感染紀錄，未來的高雄恐怕命途多舛！

但也有網友指出，高雄失去韓國瑜不僅失去了韓市府，更少掉了「一群認真關注高雄的網軍」，指出以往只要高雄有任何災情，PTT上的高雄版都會立即衝上熱門前三，討論度破表，但現在換了市長，昨天的大雨就像是不存在一樣，連回報文都沒有人關注，「到底是電視新聞誇大不實還是網路上是平行時空？」

(中時新聞網)