前總統馬英九近期對民進黨政府的兩岸、國安議題開砲，且與蔡英文總統多次隔空交火。對於馬英九言論，前總統陳水扁預測，「這是馬想在2024年總統大選，爭取黨內提名的起手式，『司馬昭之心』還會看不懂嗎？」。

阿扁今(27日)在臉書「陳水扁新勇哥物語」貼文喊話馬英九，他表示，自己百思不得其解馬英九最近的走鐘言行，所為何來？阿扁認為，這是馬英九想在2024年總統大選，爭取黨內提名的起手式，『司馬昭之心』還會看不懂嗎？」。

阿扁也批評，馬是做過總統的人，卻一昧「為匪宣傳、唱衰台灣」，這不是很令人匪夷所思嗎？馬英九說過，兩岸的不同，不是國籍的不同，而是戶籍的不同；也說過兩岸終極統一是國民黨的唯一選項；更說過「九二共識」是「一中共識」。

阿扁強調，馬讓國民黨在2014年地方選舉，2016、2020總統、立委大選連戰連敗，若馬英九真想為國民黨重返執政，就饒了台灣、饒了國民黨，不要再出來亂了。

(中時新聞網)