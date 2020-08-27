美國威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭白人警察從背後連開7槍，美檢初步調查結果出爐，威斯康辛州檢察長考爾表示，事件發生當時，布雷克駕駛的車上有一把刀，他本人也承認持有刀。

美國威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭白人警察從背後連開7槍，事件再度引爆全美反種族歧視示威抗議，美檢初步調查結果出爐，事件發生當時，布雷克駕駛的車上有一把刀。

29歲威斯康辛州非裔男子布雷克23日在調停2名女子紛爭過程中，遭趕赴現場處理案件的警察從背後連開7槍，導致半身不遂，現仍在醫院治療中，警方開槍當時，布雷克正拉開駕駛座車門，他的3名未滿10歲的幼子在車內後座全程目睹，恐永遠心靈受創。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，先前媒體報導布雷克在手無寸鐵之下遭警察槍擊，不過威斯康辛州司法部刑事調查司（The Wisconsin Department of Justice Division of Criminal Investigation）昨（26）日公布初步調查報告，顯示布雷克似乎告訴調查人員案發當時他擁有一把刀，隨後調查人員也在駕駛座腳踏板上發現一把刀，威斯康辛州檢察長考爾（Josh Kaul）表示，除此之外，車上沒有發現其他凶器。

考爾表示，基諾沙市（Kenosha）警方當天接獲一名女子報案，指出她的男友不請自來，警方到場後開始試圖逮捕布雷克，並且嘗試用電擊槍制服布雷克，不過失敗。在一陣衝突中，布雷克繞過車頭走向駕駛座，他打開駕駛座車門後向前傾，這時切斯基（Rusten Shesky）警官拉扯布雷克的衣角，並且朝他背後連開7槍，考爾表示，除了切斯基警官之外，現場沒有其他員警開槍。

考爾並未說明報案女子口中的男友是否就是布雷克本人，同時也未交代員警為何會和布雷克發生衝突。

針對官方公布的初步調查結果，布雷克家族的委任律師薩維（Patrick Salvi Jr.）強調，布雷克車上並沒有凶器，「我不能直接說他持有什麼，但我能說的是，他的3個孩子當時在車上，這是當下他最關心的事，這也是他一生中最重要的事：他的家庭和孩子。」

薩維重申警方仍未交代為何對布雷克開槍，他說他們並未從警方口中得知任何消息，只知道警方要求外界不要急於對這起事件下判斷，「但是顯然，警方在事發當時已經急於做出判斷。」

談及布雷克病況，薩維指出他目前無法說太多話。

(中時新聞網)