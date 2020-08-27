「元富證券翻轉學堂」投資講座，上半年因應疫情，改採YouTube線上直播模式，隨國內疫情有效控制，目前陸續回歸實體講座，以利投資人直接與講師互動；9月份邀請投資專家施昇輝、孫慶龍、溫首盛等，分別探討ETF投資心法、從財報或籌碼量價找飆股；講座採完全免費制。

今年上半年，年輕人投入股市掀起一波熱潮，開戶和交易人數均大幅增加。看到投資新鮮人的理財需求，「元富證券翻轉學堂」順勢推出1分鐘精華影片，以淺顯易懂的方式濃縮每場講座重點；「元富證券翻轉學堂」投資講座下半年持續邀請股市知名專業講師，配合台股趨勢及全球經濟脈動，為投資人解答。

「元富證券翻轉學堂」9月10日邀請樂活大叔施昇輝傳授「2020年全新ETF七大心法」，揭露ETF操作技巧，把握不追明牌、不怕套牢、抓對時機的三大原則；17日由財經節目理財專家孫慶龍，分享如何「從第二季財報分析觀察領先指標，挖掘隱形冠軍企業」，正確運用財報，找出飆股密碼並挖掘出潛力股。

24日則由財經作家溫首盛公開獨家密技，以獨創「黃綠紅海撈操作法」揭開股票的祕密，透過籌碼決定量價、量價決定K線及指標、K線及指標決定均價力量，掌握飆股利潤。

講座採完全免費制，活動詳情可逕洽「元富證券官網」查詢及報名。

(工商 )