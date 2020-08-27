華碩新一代ZenFone 7系列雙新機26日在台灣全球首發，延續上一代設計概念的翻轉式三鏡頭組，鎖定愛好攝影及偏好科技的消費族群，喊出在台銷量要比ZenFone 6增長50％，同時搶登台灣高階安卓5G智慧手機市場銷量龍頭。

在華碩董事長施崇棠領軍下，ASUS ZenFone 7及ZenFone 7 Pro在台搶先全球登場，26日發表會後部分指定通路隨即開放預購，預計9月1日全通路及電信商就全面開賣。

ZenFone 7及ZenFone 7 Pro分別採用高通驍龍Snapdragon 865及865+的5G晶片組，並配置全面升級的翻轉式鏡頭，結合了廣角、超廣角及望遠等「大三元」鏡頭，同時支援8K（30fps）及4K（60fps）錄影格式，加上背蓋增設的指向性麥克風，進一步強調較上一代ZF 6優化的使用者拍攝及影音體驗，及與競品的差異化。

華碩全球副總裁林宗樑對於新一代的ZenFone 7／7 Pro雙新機的競爭力有信心，喊出訂下在台銷量要比上一代的ZenFone 6成長至少50％，意即從10萬支增長至15萬支，並可望拿下台灣安卓5G手機市場、搭上高通驍龍Snapdragon 865／865+行動處理器之高階機款的銷量之冠。

針對海外市場，華碩手機營運部門業務暨行銷處長張舜翔表示，ZenFone 7系列首波供貨及銷售重點將以台灣市場為主，預計第二站將前進歐洲市場，後續包括日本與其它亞洲地區之上市開賣時程，則需視台灣銷售訂單市況再進一步規劃。

華碩接連發布兩系列手機新品後，預計第四季起銷售亦將逐步放量。不過外界仍關注兩款新機會否出現相互排擠效應，華碩共同執行長許先越先前受訪時則指出，ROG Phone及ZenFone系列聚焦不同使用族群，在產品行銷也將強化兩者間的差異化需求、搶進市場。

林宗樑則直言，ROG Phone 3的目標對手就是設定Android和iOS的兩大龍頭品牌，要以全面提升的最佳效能與高強度影音享受體驗，爭取含括不僅是電競玩家的高階用戶族群，更喊出銷售要較前一代增長30～50％、在非電競用戶銷量並要翻倍增長的積極目標。

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(中時新聞網)