由於新冠肺炎疫情肆虐全球，亞馬遜流域中的6個城市，成為了巴西疫情最嚴重的地方，但近日卻傳出，其中疫情嚴重瑪瑙斯（Manaus），因為不明原因，出現了死亡率、住院率直線下降的現象。有科學家認為，這個現象似乎與那些多到無法安葬、暫存在冷藏車的屍體有關。

根據《每日郵報》報導指出，巴西亞馬遜流域的港口城市瑪瑙斯，當地因為新冠肺炎肆虐，再加上當地醫療資源不足，導致大量人民死亡，甚至還導致當地喪葬體系幾乎崩潰，出現「萬人坑」的畫面。但近日卻出現了神奇的現象，雖然醫療資源依舊貧乏，但當地居民的新冠肺炎的死亡率，還有住院率持續下降，目前仍然沒有明確的原因。

但有科學家認為，由於當地喪葬體系嚴重崩潰，去世的病患根本來不及下葬，數百具屍體存放在冷藏車中，結果導致當地的牛群對新冠肺炎產生抗體，進而導致當地的人民也對新冠病毒產生抗體，但此僅為科學家的推論，目前並沒有足夠證據顯示，結果即是如此。據悉，當年會發現預防天花的疫苗，也是因為英國醫生發現擠奶女工感染天花的比例特別低，所以才從中發現牛痘接種術。

泛美衛生組織助理主任巴爾博薩（Jarbas Barbosa da Silva）表示，瑪瑙斯的狀況是十分值得研究的案例，但他認為，這並非是巴西公衛政策所導致的結果，僅是一種自然變化下的產物，而且為了達成這個目標，瑪瑙斯付出了巨大的代價。

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(中時新聞網)