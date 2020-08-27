首度合作將提供玩家獨家遊戲內容和跨平台支援

2020年8月27日 — 戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣布與任天堂的首次合作，旗下免費MMO手遊《戰車世界：閃擊戰》將登上任天堂Switch平台，這是戰遊網旗下作品首度踏上Switch平台，也是《戰車世界》系列作品首次登上Switch平台，全世界的戰車迷跟Switch玩家終於也能在Switch上進行刺激的戰車團戰！

《戰車世界》手遊版《戰車世界：閃擊戰》 將於任天堂Switch平台亮相

《戰車世界：閃擊戰》產品總監Andrey Ryabovol 表示：「《戰車世界：閃擊戰》是第一款於任天堂平台上發佈的戰遊網旗下作品，目的是讓全世界更多的玩家體驗與眾不同的戰車系列遊戲。對於團隊來說，在Switch平台上推出《戰車世界：閃擊戰》真的再適合也不過了，Switch讓玩家可以隨時隨地進行遊戲，隨身帶著走的特色很符合玩家的喜好以及《戰車世界：閃擊戰》的遊戲玩法。另外，Switch出色的圖形逼真度也讓遊戲能夠完整的呈現於該平台上。」

《戰車世界：閃擊戰》於全球擁有1.37億下載量，這次與任天堂合作將激烈的戰車團戰手遊登上Switch，將提供全面的跨平台支援於所有可下載遊戲的平台，而跨平台戰鬥配對則將在同一個伺服器上進行，讓新手玩家有機會跟《戰車世界：閃擊戰》龐大社群裡面的玩家進行線上廝殺。

現在已持有Wargaming.net帳戶的玩家，可以將至今完整的《戰車世界：閃擊戰》帳戶跟遊戲紀錄全數移置Switch平台繼續遊玩。

另外，Nintendo Switch平台上的《戰車世界：閃擊戰》將提供家玩家一系列多元客製化選項，讓玩家能為戰車進行客製化，進而於戰場上脫穎而出，其中包括Swtich平台獨家的遊戲內建頭像客製化選項。 另外，Swtich平台上的新手玩家將能免費獲得《戰車世界：閃擊戰》新手玩家贈禮，包括一輛II階美國中型戰車、三天加值帳號以及1,000金幣。9月9日前，Switch玩家可以去遊戲加值商店兌換免費的新手玩家贈禮。

玩家不需要是任天堂Switch線上註冊會員就可以下載及遊玩《戰車世界：閃擊戰》。《戰車世界：閃擊戰》現在開放玩家於任天堂Switch、iOS、macOS、Android、Windows 10以及Steam等平台下載。

(科技)