永慶慈善基金會攜手臺北文創共同舉辦的《第九屆人間公益影展》，今日(8/26)在誠品電影院正式展開，開幕式會場熱鬧非凡。永慶慈善基金會董事長趙怡致詞時表示，影展邁入第九個年頭，期許所作能帶動台灣社會正面向上的力量！感謝臺北市政府社會局副局長 鄭文惠、、臺北市議員 王鴻薇、臺北市議員 耿葳、希望基金會董事長 紀政、台灣電影文創產業協會理事長 陳志寬、知名導演 李祐寧等多位產官學、演藝界人士一路參與支持。

首映會現場，由來自偏鄉桃園百吉國小泰雅哥舞團活力演出，以傳統舞蹈為影展揭開序幕，現場氣氛溫馨！而擔任主持人的財團法人自由空間教育基金會董事長唐峰正，妙語如珠的介紹，讓現場歡笑聲不斷。另外，影展代言人賴琳恩也蒞臨會場，力挺人間公益影展，邀請大家在炎熱午後，來一場充滿正能量的電影饗宴，讓內心裝滿暖暖幸福。

永慶慈善基金會與臺北文創共同舉辦《第九屆人間公益影展》邀請永慶慈善基金會董事及公益顧問共襄盛舉。(圖/永慶慈善基金會提供)

《人間公益影展》累積播映89部電影 感動超過2萬3千人次

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，今年年初受到新冠肺炎疫情的衝擊，造成社會和民眾的恐慌，以及經濟動盪、甚至許多產業被迫停擺。雖然台灣疫情在第二季已趨緩，但第二波疫情似乎已在醞釀，造成大家心理壓力依舊。永慶慈善基金會秉持著『人間有情 生活無礙』的理念，希望影展傳遞正向的力量，透過影像讓「心」能量啟動，為大家加油打氣!自2012年開辦《人間公益影展》，8年間參展電影有89部，前來觀賞的民眾超過2萬3千人次，一路走來相當感謝許多國內外公益組織、文創產業、身障團體共同支持！今年持續將精神理念傳遞給社會大眾，攜手推動人間溫暖情誼。

臺北文創副總經理劉麗惠指出，受到新冠肺炎疫情影響，我們熟悉的「日常」變成了「無常」，但正因為無常，所以我們更懂得珍惜，過好每一天的日子。這也正是今年影展主題「心懷善念，日日好日」想要傳達的信念。希望透過這些影片帶來的感動與啟發，能夠創造出更多「正向的循環」，讓社會關懷的普世價值得以被永續實踐。

賴琳恩公益代言《第九屆人間公益影展》邀請大家來場電影饗宴，保持樂觀正向，擁抱希望！(圖/永慶慈善基金會提供)

影展代言人賴琳恩 鼓勵民眾樂觀正向，擁抱希望!

《第九屆人間公益影展》代言人賴琳恩於影展放映片單中《大餓》也參與演出，賴琳恩分享:「《大餓》是一部看完會很感同身受的電影，不只是以減肥題材延伸至「身材歧視」議題，更多的是希望每個獨立的個體都能被愛、被尊重!」

賴琳恩也透露因疫情的關係，許多工作暫緩，生活難免受影響。但是換個心情，多照顧自己，也多多陪伴家人、朋友，溫暖彼此也感覺很溫暖。希望大家在疫情期間，都能持續保持樂觀正向，擁抱希望！邀請民眾快約親朋好友來一場電影饗宴，讓內心裝滿暖暖的幸福，繼續大步向前走！

精選溫馨勵志14部電影免費放映

《第九屆人間公益影展》自8/26至8/31在誠品電影院，一連六天播映14部精選來自歐美、日韓、台灣等國家的優質影片，即日起歡迎上網免費索票。另外，今年再次與高雄市電影館合作，邀銀髮族走入戲院看VR電影，給長者從未感受過的沈浸式感官體驗，更前進偏鄉國小全力應援，期盼透過電影故事激勵鼓舞，為小朋友帶來正向力量。更多精彩的人間公益影展系列活動，請關注永慶慈善基金會Facebook粉絲團。

(中時新聞網)