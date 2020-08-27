台東知本溫泉區一家飯店暗夜傳火警。（民眾提供）

台東知本溫泉區一家飯店暗夜傳火警。（民眾提供）

台東知本溫泉區一家大型飯店，今天凌晨1點半時，頂樓突然發生火警，火勢延燒迅速，火光和濃煙沖天，400多名旅客在睡夢中被警鈴聲叫醒，一臉恐慌驚惶逃命，1名女遊客倉惶中跌倒受傷，緊急送醫，台東消防局出動附近鄉鎮全部車輛和人員支援，2小時後將火勢撲滅，至於起火原因還在調查中。

發生火警的飯店，從遠處就可以看到頂樓大量濃煙和火光竄出，大批旅客是倉惶逃命，有的人連行李還來不及拿，一臉恐慌就先往1樓逃命，有的說是在睡夢中聽到火警警鈴聲，趕緊起床離開，有的人說被消防隊員拍門叫醒，還有人是被打電話通知，400多人逐一疏散，全都擠在飯店前的河堤上。

有1位女遊客，在逃離過程中不小心摔倒腳扭傷，被摻扶下樓後，滿臉痛苦坐上救護車送醫，飯店人員除了疏散和一一檢查房間，不少住附近的員工，也趕回來幫忙登記旅客姓名，並且送礦泉水安撫。

起火的大型飯店位在知本溫泉飯店區，正值報復性旅遊期間，晚間入住幾乎客滿，共492位旅客，凌晨一點半時，頂樓的溫泉SPA區，突然竄出火苗，火勢燃燒迅速，並且往 周邊延燒，消防局出動市區和週邊所有鄉鎮人車，全部趕到現場灌救，火勢在2小時後控制撲滅，燃燒面積大約100平方公尺，還好SPA區當時無人，因此沒人受困。

不少旅客乾脆躲回遊覽車補眠，直說可能要在車裡過夜，還說過程真的很嚇人，飯店在確定火勢撲滅後，也安排所有旅客回到大廳和一樓餐廳，起火真正原因調查中。

(中時 )