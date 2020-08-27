面對美國切斷陸電信巨擘華為等陸企取得半導體，前中國人民銀行顧問、現任清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵表示，北京也可考慮限制原料藥物出口作為報復武器，畢竟當前美國原料藥物高度依賴大陸出口；而川普任內白宮前首席經濟顧問寇恩也曾警告，「若中國人想要摧毀美國，不要出口抗生素就行了」。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，前中國人行顧問李稻葵指出，若川普政府未來仍限制陸企取得半導體，大陸應該限制對美國出口原料藥物，「從維他命到抗生素，超過90%的原藥物都在陸生產，美國短期內絕對無法生產它們；當然我們不會帶頭這樣做，但美國若敢耍骯髒手段，我們也要有反制措施」。

美商務部上周為了加強限制華為取得美國技術與軟體，再次升級科技戰，將21個國家的38家華為子公司列入「實體清單」，藉此限制美國出售關鍵技術至名單上公司。對此，李稻葵表示，美國仍會繼續通過加強對華為制裁來壓制陸獲取技術的管道，但完全切斷晶片供應是「核心選項」，並表示「擾亂大陸經濟就等於在糧食問題上與大陸人民爭吵，那個陸方就可以在藥品供應問題上對美開戰了，對吧」？

另外，根據曾揭發「水門案」華盛頓郵報記者伍德華（Bob Woodward）「恐懼：川普入主白宮」（Fear: Trump in the White House）一書中曾指出，白宮前首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）曾警告川普，美國有96.6%的抗生素都是從大陸進口，比如青黴素在內的9種常見抗生素，美國國內都沒有生產；「如果你是中國人，且想要摧毀我們美國，那就不要給我們出口抗生素就行了」。

(中時新聞網)