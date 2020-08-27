據軍方消息人士說，我向美採購的岸置魚叉飛彈，美方可望於總統大選前宣布。駐美代表蕭美琴於12日向華府智庫透露，台灣正與美國磋商，採購「岸防巡航飛彈系統」（CDCM），防範大陸可能發動的攻擊。所謂CDCM，即一般通稱的岸置魚叉飛彈。

據透露，軍方本來規畫以殲敵70％為目標採購CDCM，但案子上報蔡英文總統後，蔡總統說為什麼只有70％？她要求須再提高，於是軍方又加購數量，雖總價達到約800億元新台幣，但每枚售價有降低。至於先前外傳軍方是以殲敵50％當做標準，軍方消息人士說，沒這回事，蔡總統連70％都不滿意，怎可能接受？

國防部6月初曾在立院首度證實，軍方將對美採購岸置魚叉飛彈，可望2023年服役。全案已被列為海軍最優先軍事投資項目，規畫10多套系統經費約為800億元。

至於我採購岸置魚叉飛彈後，中科院研製的岸置雄二、雄三反艦飛彈何去何從？軍方官員說，雄風照做，不會停產，同時有兩種飛彈，對岸反不好反制。

據指出，以往中科院研製的武器，一旦美方也同意出售，很可能就停止研發，唯軍方以後不會這樣做，我們有的照做，絕不停掉，外購與國造併行。

(中時 )